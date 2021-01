Maltrattamenti, “Mi ha picchiato mentre ero incinta”: il racconto in aula della vittima

Al via la prima udienza del processo a carico di un trentunenne agrigentino finito sul banco degli imputati con l’accusa di maltrattamenti. Ieri si è aperto il dibattimento, davanti il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Giuseppa Zampino, dove è comparsa la vittima, una ragazza agrigentina.

Quest’ultima, rispondendo alle domande delle parti, ha raccontato un episodio che l’ha vista suo malgrado protagonista. “Una sera mi ha picchiato per strada dopo un incidente col motorino. Un passante si è fermato per prestare soccorso ma quando è stato mandato via mi ha iniziato a picchiare mentre ero incinta all’ottavo mese.”

La donna, assistita dall’avvocato Monica Malogioglio, ha raccontato di essere fuggita grazie all’intervento di un altro passante che l’ha fatta salire in auto.