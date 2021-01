Naro, focolaio Covid nella Rsa San Calogero

Circolava da ieri mattina a Naro la voce di un focolaio all’interno della Residenza Sanitaria San Calogero di Naro, una delle più grosse della Sicilia.

Non ci sarebbero dubbi circa i casi di contagio all’interno della struttura ma non si conosce ancora il numero esatto che dovrebbe essere comunicato in giornata dal Direttore della stessa Clinica e del Santuario Don Salvatore Apreda.

Nei giorni scorsi sulla pagina Facebook del Santuario del Patrono della Fulgentissima un post aveva fatto scattare i primi segnali di allarme:

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL SANTUARIO DELLO SCORSO 23 GENNAIO

Con una nota il Sindaco della Città Maria Grazia Brandara, in merito, ha dichiarato:

“Durante tutti questi mesi caratterizzati dall’emergenza sanitaria in atto in tutto il Paese vi ho più volte promesso la verità e la trasparenza su tutte le comunicazioni di persone positive al Covid-19 nel territorio del Comune di Naro.

Secondo i dati comunicati a me dall’Asp di Agrigento, al momento, a Naro sono 5 i casi di persone positive al Covid-19.

Per dovere morale verso tutta la cittadinanza voglio, però, informarvi della situazione in corso all’interno dell’R.S.A. Casa San Calogero dove sono ricoverati diversi anziani, molti dei quali non residenti nella nostra città. Sono costantemente in contatto con il Direttore del Santuario e dell’Rsa, il quale affiderà a un suo comunicato ufficiale le informazioni circa la situazione sanitaria all’interno della struttura sia per quanto riguarda il personale dipendente (infermieri, medici, osa, oss e collaboratori tutti) che i degenti.

Tale informazione sarà immediatamente comunicata tramite tutti i canali di informazione messi a disposizione dal mio Ufficio di Gabinetto così come concordato con lo stesso Don Salvatore Apreda.

Ancora una volta la struttura dimostra grande capacità di gestione nel fronteggiare anche questo tipo di emergenze adottando tutti i protocolli propedeutici e attuali al contenimento del contagio”.