“Non abbiamo i soldi per mangiare”: i Carabinieri aiutano coniugi

“Aiutateci, non abbiamo i soldi neanche per mangiare”. E’ stato questo il drammatico appello rivolto ai carabinieri da una coppia di coniugi di Palma di Montechiaro in preda alla disperazione per una condizione economica al limite aggravata anche da precarie condizioni di salute. A tal punto da non poter neanche soddisfare i bisogni di prima necessità.

Un appello che è stato immediatamente accolto dai militari della stazione di Palma di Montechiaro, guidato dal luogotenente Gerlando Montana, dai colleghi della Compagnia di Licata, con il capitano Francesco Lucarelli, e dal Comando Provinciale di Agrigento, agli ordini dal colonnello Vittorio Stingo. I carabinieri hanno così dato vita ad una catena di solidarietà con una colletta che in breve tempo ha permesso di raccogliere una somma tale da poter soddisfare le prime e inderogabili necessità della coppia agrigentina.

https://youtu.be/lrCOGZXY2QY