Canicattì, approvato progetto “Doniamoci”

L’assessore all’Associazionismo, Flavia Li Calzi, informa che con Deliberazione n° 194 del 30.12.2020 la Giunta Comunale di Canicattì ha approvato l’Atto di indirizzo: “Progetto DoniAMOci 2021 – Interventi di supporto al Terzo Settore no-profit conseguenti all’emergenza sanitaria covid-19”.

I piani di intervento proposti, se coerenti con i contenuti dell’avviso pubblico emanato, saranno finanziati con specifici contributi che il Comune assegnerà alle Associazioni.

Potranno presentare progetti sia Enti no-profit con sede nel Comune di Canicattì che Associazioni che, pur non avendo sede a Canicattì, dimostrino di avere un legame con il territorio o che comunque svolgono attività di particolare interesse per la collettività, così come previsto dal vigente Regolamento comunale che disciplina i rapporti tra il Comune e le Associazioni.

“L’obiettivo del progetto, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione, è quello di coinvolgere gli Enti del Terzo Settore no-profit in piani di intervento sociale volti a mitigare i disagi derivanti dalle misure restrittive adottate per il contenimento del contagio da covid-19, soprattutto a carico delle fasce più deboli ed economicamente più esposte della popolazione”. L’assessore Flavia Li Calzi.

Le proposte di piani di intervento dovranno essere inoltrate al Comune entro e non oltre il 9.02.2021 preferibilmente con PEC, all’indirizzo protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it o brevi manu all’Ufficio Protocollo del Comune sito in C.so Umberto I n. 59.