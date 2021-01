Concorso “In cerca del mio paesaggio”, primo posto per gli alunni di Cammarata

Gli alunni dell’ I.C. Giovanni XXIII di Cammarata si sono classificati al 1º posto al concorso nazionale “In cerca del mio paesaggio”.

“Un riconoscimento che mi rende davvero felice ed orgoglioso e tutti i cammaratesi devono esserlo. dichiara il primo cittadino Giuseppe Mangiapane. Ringrazio gli alunni e gli insegnanti che li hanno guidati per il grande impegno e la passione messa in questo progetto. Questi giovani ragazzi sono un esempio di quell’amore per il territorio, per il patrimonio storico-culturale, che voglio ed intendo trasmettere in questi anni. La mia speranza è che i giovani possano crescere con profondo amore e rispetto verso il proprio paese. Mi impegnerò personalmente ad aiutarvi a riportare alla fruizione questo prezioso spazio ritrovato, conclude il sindaco, sarà un’ ulteriore ricchezza per la nostra Cammarata, crediamoci insieme in questo progetto! Costruiamo uniti con i nostri ragazzi il paese che amiamo. Faremo in modo che questo seme appena piantato, diventi una pianta alta e rigogliosa.”