Il Movimento Mani Libere: “la statua di Camilleri è fuori legge”

“La statua di Camilleri è fuori Legge, sia posto rimedio o la stessa sia rimossa! ” A puntare il dito contro la sistemazione del monumento dedicato allo scrittore Camilleri lungo la via Atenea è il movimento Mani Libere di Agrigento presieduto da Giuseppe Di Rosa.

“Nessun monumento, lapide ed altro ricordo permanente può essere dedicato, in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti, si legge nella nota a firma dello stesso Di Rosa.Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori;” Questo dice un paragrafo dell’art. 10, comma 1 della legge n. 1228/1954 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente). Signor Sindaco, sappiamo che con la nostra Lettera richiesta inviatale questa mattina via Pec, saremo anche impopolari come spesso ci accade nelle nostre battaglie (purtroppo spesso a ragion veduta), ma le chiediamo, proprio per il rispetto delle Leggi ed il ripristino della Legalità, di volere con urgenza disporre in merito alla collocazione della statua dello scrittore “Empedoclino” Andrea Camilleri, magari, così come dettano le Leggi Vigenti, sentito il parere della Prefettura o del Ministero dell’Interno.”

La statua installata nella Via Atenea di Agrigento, per le sue modalità, conclude il movimento Mani Libere, è ad oggi un abuso e simbolo di mala amministrazione, sia immediatamente posto riparo o la stessa statua sia immediatamente rimossa”.