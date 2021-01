In giro con coltelli da cucina: denunciato e multato 33enne

Durante i controlli anticovid a Favara i Carabinieri della locale Tenenza hanno fermato in giro per la città un soggetto di nazionalità marocchina di 33 anni che andava in giro con due coltelli da cucina, uno con una lama di 50cm e l’altro di 35cm.

Il soggetto è stato deferito all’Autorità giudiziaria per porto di oggetti atti ad offendere, ed inoltre è stato sanzionato per non avere rispettato i protocolli previsti dal Dpcm.