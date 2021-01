MP Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti : plauso per gli arresti effettuati dal personale di Sciacca

L’affermazione del controllo del territorio è indubbio che togliequalsiasi spazio abusivo territoriale delle organizzazioni criminali siano esse organizzate che semplici e profonde sicurezza nei confronti dei cittadini onesti. Questa è la strada maestra perseguita dal Questore di Agrigento D.ssa Maria Rosa IRACI e su questa linea il Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti non può che sostenerla. Per M.P. da sempre il controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine si pone allabase di ogni attività di polizia ed a riprova di questa affermazione che registriamo positivamente l’arresto di un latitante di origine tunisina che da tempo era sfuggito ad un Ordine di Carcerazione.Ancora una volta le donne e gli uomini della Polizia di Stato della nostra Provincia, e nella circostanzadel Commissariato P.S. di Sciaccache con la loro indiscussaprofessionalità hanno risposto alle esigenze dei cittadini fornendo loro una maggiore presenza sul territorio per arginare fenomeni di micro e macro criminalità grazie alla sinergia delle diverse articolazioni di polizia quali la Polizia Scientifica la Sezione di Polizia Giudiziaria e la Sezione Volanti che in armonia hanno brillantemente collaborato tra loro ognuno per le rispettive competenze permettendo l’arresto del latitante, grazie alla eccellente direzione della D.ssa Chiara Sciarabba, attualmente dirigente a scavalco.DICHIARAZIONI DEL SEGRETARIO PROVINCIALE ALFONSO IMBRO’: in qualità di massimo responsabile sindacale del personale del primo sindacato di Polizia della Provincia di

in qualità di massimo responsabile sindacale del personale del primo sindacato di Polizia della Provincia di Agrigento, ritengodoveroso sottolineare la bravura dei nostricolleghi,e nel caso specifico degli uomini e delle donne delCommissariati P.S. di Sciacca, per il brillante risultato ottenuto nella giornata di ieri,che ha permesso l'arresto di un latitante. Riteniamo che oggi, piùche ieri sia rilevante che il Dipartimentodella Pubblica Sicurezza,e quindi il nostro Capo della Polizia Sua Eccellenza il Prefetto Franco GABRIELLI,ponga in essereun ulteriore investimento in termini di risorse umane nella Provincia di Agrigento in modo tale che i sacrifici e i risultaticonseguitinon vengano vanificati nel futuroa causa dei numerosi pensionamentie su questo verte la nostra massima attenzione attraverso la nostra segreteria nazionale e la federazione di cui facciamo parte che ci pone ad essere tra i primi sindacati nel panorama nazionale . Agrigento, 29 gennaio 2020L'UFFICIO STAMPA M.P. AGRIGENTO