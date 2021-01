Assembramenti a Porto Empedocle: chiusi due locali e multe ai clienti

Blitz anti-assembramento a Porto Empedocle. I militari della Guardia di Finanza della locale Tenenzahanno eseguito controlli nei pressi della torre di Carlo V e della scuola elementare Pirandello sorprendendo diverse persone a non rispettare le norme anti-covid.

Al titolare di un chiosco è stata elevata una sanzione di 600 euro e contestuale chiusura dell’attività per cinque giorni. Multate anche una decina di persone (200 euro a testa) che si trovavano nelle adiacenze.

Episodio simile a poca distanza quando i finanzieri sono entrati in un bar dove alcuni clienti sono stati sorpresi a consumare. Per il titolare è scattata la multa pari a 400 euro e la chiusura per cinque giorni.