Campobello di Licata, sanificazione locali comunali

Affidamento del Comune del servizio di sanificazione per l’emergenza epidemiologica da covid-19, degli ambienti del palazzo municipale, locali dell’ufficio tecnico comunale e di via Trieste e ambienti scolastici di proprietà comunale, per l’ammontare di 2 mila euro. Alla ditta “Cim” di Riesi. Il provvedimento, firmato dall’area Lavori pubblici, è inviato, fra gli altri, al sindaco Giovanni Picone e segretario comunale Luigi Lazzaro.

Giovanni Blanda