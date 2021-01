Carmelo Pullara: Che tutte le forze politiche siano compatte nel trattenere in Sicilia i nostri beni storici ed artistici

L’Assessore Samonà è stato interessato della questione dei famosi “Argenti di Morgantina”. La vicenda mi è stata sottoposta grazie alla rete che Onda sta formando in tutte le province, compresa quella di Enna.

Ad intervenire è il deputato regionale all’Ars On. Carmelo Pullara

Così come all’assessore Samonà, – spiega Pullara – anche a me sta a cuore preservare l’integrità di così importanti tesori, non solo per il loro pregio artistico ma anche per il significato che hanno per il territorio della provincia di Enna e della città di Aidone, nello specifico.

Come deputato e componente della commissione cultura, farò quanto in mio potere affinché si riesca a trovare una soluzione ragionevole, al fine di non pregiudicare l’integrità di questo tesoro siciliano. Il prestito degli argenti rientra in un accordo di scambio molto più ampio ma datato e soprattutto stipulato quando ancora non erano ben noti i rischi per l’integrità di questo tesoro.

Ora che siamo a conoscenza del pericolo che corre il “Tesoro di Morgantina” – conclude il deputato- dobbiamo fare tutto quello che è in nostro potere al fine di ottenere una modifica del contratto tra USA ed Italia.