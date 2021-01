Licata: Il “parto indolore” non sa da fare… una situazione quasi manzoniana

Al Commissario Straordinario Asp Agrigento

Dott. Mario Zappia

Agrigento

E per conoscenza :

all ‘assessore alla sanità Razza

Al sindaco del comune di Licata Galanti

A tutti gli Organi di Stampa.

Apprendiamo dagli organi di stampa che il servizio del c.d. “parto indolore” avviato con successo dal reparto di Ostetricia dell’ospedale di Licata, è stato sospeso e che il Primario del reparto è stato per questo deferito al consiglio di disciplina. Reo, a quanto sembrerebbe, di avere pubblicizzato ed iniziato tale attività senza il consenso dell’organismo sovraordinato allo stesso. Quindi l’Asp di Agrigento, per un mero problema di procedure interne, non esita a bloccare un servizio di enorme impatto positivo sulla popolazione femminile del nostro comprensorio. E, invece di premiare il Primario che ha avuto l’abilità di applicare tale metodica, lo manda a consiglio di disciplina. Secondo noi in questa vicenda ci sono delle note fortemente stonate.

Perché, se il problema è solo di ordine procedurale, non c’è bisogno di bloccare un servizio che stava cominciando ad avere grande successo. Il problema forse è proprio in questo. L’ospedale di Licata non deve crescere. Non sia mai che le donne preferiscano venire a partorire a Licata invece che ad Agrigento.

È UNA VERGOGNA!

Come si fa a bloccare un pubblico servizio di tale importanza solo per mere questioni procedurali?

Le scriviamo per chiederLe, nella Sua qualità di massimo responsabile dell’ASP di Agrigento, a voler rimuovere il provvedimento di sospensione di tale servizio, fermo restando il diritto sacrosanto di noi Cittadine, ad intraprendere tutte le azioni legali e/o di protesta laddove tale situazione rimanesse invariata.

Cordiali Saluti.

PER IL MOVIMENTO DONNE LICATA

Luisa Biondi e Cettina Callea