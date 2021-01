Storia a lieto fine per un cittadino campobellese che aveva smarrito un borsello con 2mila euro

Storia a lieto fine per un cittadino campobellese che in questi giorni ha smarrito un borsello, senza accorgersene, con all’interno 2000 euro in contanti.

Una signora, volontaria della misericordia di Campobello di Licata S.R.B., lo ha ritrovato in strada e senza pensarci due volte lo ha consegnato al Comando della Polizia Municipale che, dopo la verbalizzazione dell’accaduto e dopo accurata ricerca, è riuscita a risalire al legittimo proprietario. Stamattina alla presenza della volontaria il borsello contenente la somma di 2000 euro è stato riconsegnato all’incredulo proprietario.

Questo gesto è di buon auspicio poiché, malgrado la grave crisi economica, ci porta alla conoscenza dell’esistenza di tante persone oneste.