Ubriaco causa incidente ad Agrigento: due feriti

Alza un po’ troppo il gomito e, una volta al volante, causa un incidente andando a sbattere contro un’altra auto. E’ successo lo scorso pomeriggio in via Callicratide, ad Agrigento. Protagonista dell’episodio un cinquantaduenne del posto che si trovava a bordo della sua Lancia Y. Per cause ancora in corso di accertamento, ma probabilmente dovute alla presenza di alcol nel sangue, l’uomo si sarebbe schiantato contro l’auto di un’altra persona. Quest’ultima, un trentunenne, è rimasto a sua volta ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento e uomini della Polizia Locale. I due uomini sono stati portati in ospedale per gli accertamenti del caso. Al vaglio la posizione del 52enne.

