Controlli anti-covid: chiuso market e multa al titolare

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine sul rispetto delle norme anti-covid negli esercizi commerciali dell’agrigentino. La Guardia di Finanza di Agrigento, nell’ambito di alcune verifiche, ha sanzionato il titolare di un market in via Atenea disponendone la chiusura per cinque giorni per non aver rispettato le norme prescritte.

I militari della Finanza, in particolare, hanno contestato al commerciante la mancata esposizione dei cartelli indicativi del numero massimo delle persone che possono entrare e tutte le indicazioni sul coronavirus. Inoltre, poco prima della verifica, all’interno del locale sono state trovate più persone di quante in realtà ce ne potessero essere. Da qui la sanzione e la chiusura per cinque giorni dell’attività.