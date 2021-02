Maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni: assolto 51enne di Favara

La terza sezione penale della Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Agrigento, ha assolto un 51enne di Favara dai reati di violenza sessuale, lesioni e appropriazione indebita in danno della moglie perché il fatto non sussiste. Imputato che incassa anche il proscioglimento per le accuse di maltrattamenti in famiglia in seguito alla remissione di querela della parte offesa.

La vicenda risale al 2016 con l’accusa che si basava in sostanza sulle dichiarazioni della moglie che, durante il dibattimento, aveva confermato le accuse. Il cinquantunenne, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, era stato condannato a due anni di reclusione dal collegio del Tribunale di Agrigento presieduto dal giudice Gianfranca Claudia Infantino. L’imputato, assistito dall’avvocato Cusumano, ha presentato ricorso in Appello che lo ha assolto dalle accuse.