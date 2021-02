Sciacca, circa un milione di euro per agevolazioni Tari Imu Cosap e imposta pubblicità

Agevolazioni Tari, Imu, Cosap e imposta sulla pubblicità. Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore ai Tributi Michele Bacchi hanno illustrato nel dettaglio tutti i benefici programmati col Fondo perequativo messo a disposizione dalla Regione Siciliana per un totale di 1.669.568 euro da spalmare nel seguente modo: agevolazioni Tari (Tariffa sui rifiuti) per circa 900 mila euro, agevolazioni Imu (Imposta sugli immobili) per circa 650 mila euro, agevolazioni Cosap (Canone per l’occupazione del suolo pubblico) per circa 50 mila euro, agevolazioni Imposta sulla pubblicità per circa 72 mila euro.

TARI – Le agevolazioni sono previste per le utenze non domestiche, per attività produttive in genere, nelle seguenti misure: 50 per cento alle attività che sono state costrette a chiudere, 40 per cento per chi ha subito limitazioni a causa della pandemia.

IMU – Le agevolazioni sono previste per i proprietari di immobili di categoria catastale C/1 (negozi), C/3 (laboratori artigianali), D (immobili strumentali) e A/10 (studi professionali). Il beneficio sarà concesso a condizione che il proprietario dell’immobile coincida con il soggetto esercente l’attività e che la stessa attività abbia subito chiusure o limitazioni a causa della pandemia.

COSAP – Previste riduzioni del canone nella misura di 8/12, sempre a condizione che l’attività abbia subito chiusure o limitazioni a causa del virus.

IMPOSTA PUBBLICITÀ – Previste riduzioni nella misura di 10/12, sempre a condizione che l’attività abbia subito chiusure o limitazioni a causa del virus.

L’ottenimento delle agevolazioni è subordinato alla presentazione di istanza al Comune di Sciacca su apposita modulistica che a breve sarà pubblicata sul sito internet www.comunedisciacca.it