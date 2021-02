Tragedia a Palermo, muoiono madre e figlio durante il parto, aperta un’inchiesta

E’ morta durante il parto insieme al figlio. Una mamma di 39 anni, Candida Giammona, e il suo bambino appena partorito sono morti.

La donna era arrivata alla clinica Candela, venerdì mattina, per dare alla luce il suo bambino. Era al termine della trentanovesima settimana ed era raggiante, anche se un po’ stanca per il suo pancione diventato troppo grande.

Dopo 16 ore di ricovero, la stimolazione del parto e un cesareo d’urgenza, qualcosa è andato per il verso sbagliato. Fino all’irreparabile. I medici del reparto di Ginecologia dell’ospedale Buccheri La Ferla hanno tentato un disperato intervento per strappare la donna alla morte. Candida Giammona era sposata e mamma di una bambina di due anni, il nuovo arrivato si sarebbe chiamato Leon. I familiari vogliono sapere perché è morta la donna.

I familiari hanno sporto denuncia alla polizia, la procura ha aperto un’inchiesta e le due salme, ma anche la placenta e le cartelle cliniche, sono state sequestrate.

“La Clinica Candela, partecipando al dolore dei familiari della signora Candida Giammona per la tragedia che stanno vivendo, rileva che da parte del proprio personale sanitario è stato fatto tutto il possibile per salvare la vita della paziente e del neonato, i cui decessi si ritiene siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile e si affida, con piena fiducia, alle verifiche che la Magistratura riterrà di effettuare”. Lo afferma l’avvocato Massimo Cocilovo, consigliere d’amministrazione della casa di cura palermitana.

Tanti i commenti di cordoglio da parte dei moto club della città. “Gli ‘Indian Bikers’ porgono le più sentite condoglianze a Dani Batt ed alla famiglia Giammona per la prematura scomparsa di Candida e del suo figlioletto”, si legge su Facebook.

E ancora: “Il moto club ‘I Pellegrini’ si stringe alla famiglia di Candida Giammona per la triste scomparsa”. “Una triste notizia, Candida Giammona, componente della HOG CHAPTER di Palermo è deceduta durante il parto insieme al figlioletto. A nome di tutti i soci del Motoclub porgiamo le più sentite condoglianze alla Famiglia e a tutti i componenti del PALERMO HOG CHAPTER.

Che possano Riposare in pace”