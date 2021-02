Turismo, prende forma il progetto “Destinazione Agrigento”

Si concretizza il progetto: Destinazione Agrigento.

Questo è stato il tema dell’incontro organizzato dall’Assessorato al Turismo, con gli oltre novanta operatori della filiera turistica, ed esperti del settore della Città di Agrigento, con unico obiettivo, quello di costruire la destinazione turistica. Questo primo incontro è servito per convergere verso una metodologia di lavoro, mirata ed attenta quale la costituzione dei tavoli di competenza e la redazione di questionari per temi.

“Siamo molto soddisfatti della numerosa presenza degli operatori – ha detto l’assessore Franco Picarella – che dei riscontri alla idea progettuale che insieme abbiamo concordato di portare avanti. Con il gruppo di progettazione, che ha gettato le basi per la creazione del prodotto turistico, il prossimo passo sarà la stesura di questionari per individuare i target di riferimento per la creazione del progetto che ha la caratteristica di essere aperto alle esperienze degli operatori del territorio. Dopo la redazione dei questionari vi sarà un’altra riunione plenaria per l’analisi dei risultati”.