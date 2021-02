Campobello di Licata, si è riunito il Consiglio comunale

Si è riunito il consiglio comunale, presso la sala “Giudici Saetta e Livatino” del Palazzo municipale. L‘assise è stata convocata e presieduta dal presidente Marcello Terranova, e si è tenuta anche in modalità telematica. All’ordine del giorno il disavanzo di amministrazione derivante dal diverso metodo di calcolo del fondo credito di dubbia esigibilità, rendiconto di gestione e ,provvedimento di disavanzo. In agenda anche la revisione ordinaria di partecipazione societaria. Gli argomenti in agenda sono stati esitati.

Giovanni Blanda