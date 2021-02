Controlli anti covid ad Agrigento, sanzioni e sette attività chiuse

Sono proseguiti nei giorni scorsi i servizi di vigilanza e controllo del territorio, rimodulati in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a seguito del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, concernente ulteriorimisure governative di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.10 che ha istituito la c.d. “zona rossa” per l’intero territorio regionale fino al 31 gennaio.

Le Forze di Polizia hanno operato nell’intero territorio provinciale con particolare attenzione oltre alla verifica del corretto uso delle mascherine e del divieto di assembramento all’interno dei comuni, anche all’osservanza delle norme più stringenti riguardanti l’operatività degli esercizi pubblici, nonché gli spostamenti non solo all’interno dei vari territori comunali, ma anche tra comuni diversi.

Nelle giornate del 29,30 e 31 gennaio:

sono state controllate n. 1696 persone ed elevate n.24 sanzioni; le attività commerciali oggetto di verifica sono state n. 640, elevate n.24 sanzioni e disposta la chiusura di n.7 attività.

Alla luce della nuova ordinanza della Regione Siciliana n. 11 del 30 gennaio 2021 che prevede con decorrenza odierna l’attuazione delle misure anticovid adottate per le regioni c.d. “in zona arancione” i controlli continueranno.