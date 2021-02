Due auto a fuoco a Canicattì e una a Grotte: indagini in corso

Due auto a fuoco a Canicattì. Il primo rogo si è verificato in via Scilla, a bruciare una Fiat Uno di proprietà di un uomo di 56 anni pensionato. L’auto era da un pò posteggiata in strada ed era in attesa di rottamazione.

L’altra auto è andata a fuoco in via Trocadero, una Ford focus di proprietà di un agricoltore di 51 anni.

In entrambi i casi sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento; ad occuparsi della vicendaCarabinieri e Polizia. Le cause risultano essere in corso d’accertamento.

Ieri sera altro incendio si è verificato a Grotte. Ancora un’auto a fuoco; una Fiat 500, posteggiata in via Washington, appartenente ad un pregiudicato di 54 anni. Sono intervenuti i Vigili del fuoco sul posto per spegnere le fiamme, che verosimilmente escludono l’origine dolosa, ma saranno i Carabinieri della Locale stazione ad occuparsi delle indagini.