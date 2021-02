Investe e uccide 29enne: caccia al pirata della strada

E’caccia al pirata della strada che stamane nel ragusano ha travolto e ucciso un uomo di 29 anni, che dai primi accertamenti sembrerebbe originario del Mali.

L’auto pirata sarebbe piombata addosso al migrante che stava percorrendo quel tratto di strada, la SP 2, in direzione Acate, probabilmente per recarsi al lavoro. Soccorsi e forze dell’ordine sono state allertate da un passante che ha visto il corpo dell’uomo a terra. La polizia municipale di Vittoria, invece, e’ intervenuta per i rilievi di un altro incidente autonomo, sulla strada provinciale 5. E’stato allertato l’elisoccorso che e’ arrivato sul posto ed e’ ripartito.

Non e’ ancora chiaro se l’uomo sia stato trasferito o meno con l’elicottero dal momento che, fortunatamente, le condizioni di salute del ferito, all’arrivo del mezzo, si sono rivelate meno gravi di quanto apparse in un primo momento.