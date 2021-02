Licata, scandalo ospedaliero per sospensione “parto indolore” ? gli interventi

Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Aldo Capitano coordinatore provinciale di Insieme nel sociale.

Il Dott. Luigi Li Calsi , primario della unità operativa di ostetricia e ginecologia all’ospedale di Licata,parrebbe essere stato informato per essere sottoposto a consiglio disciplinare dalle Autorità della ASP di Agrigento. Una vicenda inquietante. Il Primario , infatti, è riuscito ad ottenere strumentazioni per la sedazione cosciente, tecnica già in uso nei migliori ospedali e centri universitari italiani ed esteri.

Invece a Licata, la nascita con il sorriso , non ha da farsi . Una sorta di Don Rodrigo che invia i suoi bravi ad intimidire Don Abbondio affinché il matrimonio non ha da farsi. Una metafora per cercare di comprendere se tale innovazione potesse dare fastidio a qualcuno? Certamente non alle donne in gravidanza della Città di Licata e dintorni, contente di potere partorire con sollievo anche del nascituro. Allora,a chi dovrebbe dare fastidio questa applicazione moderna e molto utile per alleviare le sofferenze del parto? Non possiamo affatto malignare su posizioni politiche diverse che possano interferire per non far decollare tale novità per gli interessi delle pazienti. Infatti, non sembrerebbe tanto logico è connesso il fatto che il primario sia riuscito ad ottenere le strumentazioni ed invece di essere premiato , verrebbe sottoposto al vaglio del consiglio di disciplina? … perché?

A quanto pare il primario apparso su una pagina di un giornale non avrebbe dovuto far conoscere la novità positiva alla popolazione… Stranezze ! Molto strano, infatti , parrebbe il fatto di interrompere un pubblico servizio molto utile ed innovativo e l’asp, invece di stimolare il fatto alla conoscenza del pubblico , lo voglia sopprimere? Si tratta di una iniziativa positiva per l’asp ed il primario andrebbe premiato per la sua solerzia e passione per il suo lavoro. Una lotta in famiglia ?

Oppure una invidia per non riconoscere gli effetti positivi di una iniziativa di valore per la collettività e per l’asp ?… È un fatto grave , se così fosse…. La sanità deve migliorare ? Se deve migliorare non può, se esistono lotte interne di probabile stampo di potere.

Dott. Aldo Capitano Insieme nel sociale

Sarà riavviato, probabilmente presto anzi prestissimo, il progetto “ partorire col sorriso” presso U.O.S. Dell’ospedale di Licata per il quale giorni fa era stata chiesta l’immediata sospensione da parte dell’Asp di Agrigento. Stamane sopralluogo del Dirigente del Dipartimento Materno infantile. Le proteste sollevate hanno fatto rumore .”

Lo ha annunciato il Vicepresidente della Commissione Sanità On. Carmelo Pullara.

“ Stamane-dichiara Pullara- presso l’ospedale San Giacomo D’Altopasso di Licata ha avuto luogo un sopralluogo del Direttore del Dipartimento Materno infantile anche per porre finalmente rimedio nel giro di qualche giorno e scongiurare la sospensione del progetto “ partorire sorridendo” portato avanti dal dott. Li Calsi e dalla sua equipe del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Licata. Le proteste da me sollevate-continua Pullara- e dal Movimento Donne di Licata hanno fatto rumore e quindi ritengo che nel giro di pochi giorni il progetto del parto indolore potrà ripartire. Se raggiunto sarà un gran risultato. Continuerò -conclude Pullara-a seguire la vicenda e ad essere sempre vigile sulla questione. Non si può sospendere e porre fine a un esempio di buona sanità. Qualora le attese non dovessero trovare conferma non esiterò ad interessare l’Assessore alla salute e il Presidente della Regione! ”

Apprendiamo dagli organi di stampa che il servizio del c.d. “parto indolore” avviato con successo dal reparto di Ostetricia dell’ospedale di Licata, è stato sospeso e che il Primario del reparto è stato per questo deferito al consiglio di disciplina. Reo, a quanto sembrerebbe, di avere pubblicizzato ed iniziato tale attività senza il consenso dell’organismo sovraordinato allo stesso. Quindi l’Asp di Agrigento, per un mero problema di procedure interne, non esita a bloccare un servizio di enorme impatto positivo sulla popolazione femminile del nostro comprensorio. E, invece di premiare il Primario che ha avuto l’abilità di applicare tale metodica, lo manda a consiglio di disciplina. Secondo noi in questa vicenda ci sono delle note fortemente stonate.

Perché, se il problema è solo di ordine procedurale, non c’è bisogno di bloccare un servizio che stava cominciando ad avere grande successo. Il problema forse è proprio in questo. L’ospedale di Licata non deve crescere. Non sia mai che le donne preferiscano venire a partorire a Licata invece che ad Agrigento.

È UNA VERGOGNA!

Come si fa a bloccare un pubblico servizio di tale importanza solo per mere questioni procedurali?

Le scriviamo per chiederLe, nella Sua qualità di massimo responsabile dell’ASP di Agrigento, a voler rimuovere il provvedimento di sospensione di tale servizio, fermo restando il diritto sacrosanto di noi Cittadine, ad intraprendere tutte le azioni legali e/o di protesta laddove tale situazione rimanesse invariata.

Cordiali Saluti.

PER IL MOVIMENTO DONNE LICATA

Luisa Biondi e Cettina Callea