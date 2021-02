Operazione Xydi antimafia in provincia di Agrigento: le reazioni istituzionali

“Un’altra importante operazione quella condotta dai Carabinieri del Ros”. Lo sottolinea il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, con riferimento al blitz che ha portato al fermo di 23 indagati ritenuti a vario titolo responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, favoreggiamento personale, tentata estorsione ed altri reati aggravati. “Un lavoro di squadra – ricorda il ministro – che ha coinvolto i Carabinieri dei Comandi provinciali di Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Palermo, il XII Reggimento ‘Sicilia’, lo Squadrone Eliportato Cacciatori ‘Sicilia’ e il 9 Nucleo Elicotteri”. “I miei complimenti a magistratura e Carabinieri – conclude Guerini – che con il loro impegno quotidiano sono garanti di legalita’ e sicurezza nelle nostre citta'”.

“Questa mattina il Ros dell’Arma dei Carabinieri, diretto dal generale di Divisione Pasquale Angelosanto, ha eseguito tra le province di Palermo, Agrigento e Trapani, il fermo di 23 persone sospettate di essere vicine ai clan mafiosi legati a Cosa nostra e Stidda. Un’operazione importante che sottolinea la linea ferma delle istituzioni a favore della legalità”.

Così il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. Il risultato di oggi, aggiunge, “è un successo dello Stato e della democrazia che oltre a testimoniare l’importanza di proseguire con determinazione l’azione di contrasto alla Mafia e a ogni forma di criminalità organizzata, conferma l’efficacia degli sforzi e la grande capacità investigativa delle forze di polizia e della magistratura che riconoscono la posizione apicale del latitante Matteo Messina Denaro nell’organizzazione mafiosa”.

“Plauso e gratitudine per l’ennesima volta al Ros dei Carabinieri, coordinati dalla procura di Palermo condotta da Lo Voi per questi nuovi arresti che dimostrano la forza di reazione dello Stato alla criminalita’ organizzata”.Lo dice il presidente della Commissione antimafia Nicola Morra commentando l’operazione dei carabinieri a Palermo.

“Colpisce la figura di Gallea mandante dell’omicidio in semiliberta’ che aveva ricostituito la sua cosca – aggiunge – E quella dell’avvocata Angela Porcello che aveva fatto istanza per togliere il 41bis al boss Falsone. Ancora una volta si disvelano gli intrecci tra professionisti e criminalita’ organizzata in un groviglio messo ben in evidenza dalle inchieste calabresi e non solo. Colpisce la possibilita’ di comunicazione nelle carceri dei boss, aspetto che ho sempre sottolineato come gravissimo e a cui ho dedicato audizioni in commissione Antimafia. Ho il timore che vi sia una grave disattenzione della politica alla lotta alle mafie, e che solo magistratura e forze dell’ordine siano sul campo. Impedire le comunicazioni tra mafiosi in carcere e’ urgentissimo cosi come porre un argine alla collaborazione tra colletti bianchi e mafiosi. Non si puo’ far finta di nulla, fare un plauso e dimenticare tutto il giorno dopo. La politica deve fare la sua parte e farla presto”.