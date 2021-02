Picchia la moglie e il figlio di dieci anni lo fa arrestare

Un 38enne e’ stato arrestato da carabinieri del comando provinciale di Catania , in un paese della provincia, per maltrattamenti a familiari. Militari dell’Arma sono intervenuti dopo la telefonata con richiesta di aiuto al 112 del figlio di 10 anni dell’uomo che, ubriaco, stava picchiando la moglie. Personale del 118 ha medicato la donna. L’uomo e’ stato posto agli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella coniugale.

