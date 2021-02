Promozione della salute degli studenti, i docenti formati dall’Asp

Oltre 200 insegnanti hanno partecipato al primo incontro del Percorso di Formazione online, previsto dal progetto “Life Skills e Resilienza: strategie efficaci per promuovere la salute a scuola”, realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Associazione per la Mobilitazione Sociale Onlus (AMS).

A scuola nuovi approcci e strumenti

L’iniziativa di durata biennale, finanziata con fondi PSN 2014-2015, coinvolge 28 Istituti Scolastici (infanzia e primaria) di Palermo e provincia. I docenti referenti hanno, già, partecipato ad una prima fase di formazione nello scorso mese di giugno 2020 e, attraverso una fase di “reclutamento”, hanno coinvolto altri docenti delle scuole d’appartenenza. “Obiettivo del progetto – ha sottolineato il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – è di fornire all’intero sistema ed agli insegnanti nuovi approcci e strumenti per promuovere la salute degli alunni nella didattica quotidiana, sia in ambiente scolastico, che distanza. Il progetto punta ad accrescere la conoscenza degli insegnanti sulle Life Skills, le abilità di vita che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito come fondamentali per promuovere la salute dei più piccoli”.

Un manuale per le Life Skills

Ai momenti di formazione seguirà la realizzazione di un manuale con idee, suggerimenti e schede che gli insegnanti potranno utilizzare per promuovere le Life Skills in classe e, dunque, aiutare i propri alunni a gestire le emozioni, a sviluppare l’empatia, il pensiero creativo, la risoluzione dei problemi. Nel primo anno di attività saranno coinvolti oltre 2000 bambini. I docenti saranno accompagnati in questo percorso da un gruppo di tutor e da un’equipe di esperti che offriranno loro anche affiancamento e ascolto.