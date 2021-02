Screening scolastico, nell’agrigentino il numero più basso di tamponi eseguiti

La Regione Siciliana, al termine della campagna di screening che ha interessato la popolazione scolastica in vista del rientro a scuola di oggi, ha reso noto i numeri delle operazioni. Il periodo di riferimento è dal 14 al 31 gennaio.

Sono stati in tutto oltre 100 mila i tamponi processati (110.192) di cui 851 hanno dato esito positivo. In provincia di Agrigento sono stati 4.035 i tamponi effettuati di cui 32 con esito positivo. Delle nove province siciliane quella agrigentina risulta ultima per tamponi eseguiti.