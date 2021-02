Scuola, i consiglieri di Racalmuto scrivono al prefetto: “riduzione abbonamento per i pendolari”

I Consiglieri Comunali di Racalmuto Angelo Di Vita, Cinzia Leone e Maria Zucchetto hanno scritto al Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa e all’assessore Regionale alle Infrastrutture per chiedere unariduzione degli abbonamenti per gli studenti pendolari residenti nel Comune di Racalmuto.

“Nei prossimi giorni, scrivono nella nota i consiglieri, conformemente alle decisioni nazionali e regionali, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dovranno riprendere la frequenza scolastica in presenza al 50% e che pertanto all’interno di ogni classe saranno stabiliti dei turni che regolamenteranno l’effettiva partecipazione alle lezioni in aula, per gli spostamenti degli studenti pendolari, le famiglie dovranno affrontare il costo di abbonamenti settimanali o mensili che a causa della turnazione didattica saranno necessariamente utilizzati solo parzialmente;il pagamento corrisposto a fronte di un servizio non effettivamente fruito nella sua interezza, inciderà ulteriormente sui cittadini che, a causa della recente emergenza economico-sanitaria, sono già gravati da notevoli difficoltà e disagi di natura sociale e finanziaria. Pertanto chiediamo a Sua Eccellenza di intervenire nel rispetto delle Sue competenze, affinché le ditte di autotrasporto e le Ferrovie dello Stato, coinvolte nelle tratte che collegano Racalmuto con Agrigento, Favara e Canicattì, predispongano idonee tariffe legate all’effettivo numero di corse usufruite dall’utenza.”