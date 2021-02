Agrigento, al via piano installazione colonnine auto elettriche

L’Amministrazione Comunale di Agrigento ha dato vita a una manifestazione d’interesse per dare la possibilità, a chi fosse interessato, di installare in città delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche. L’iniziativa rientra nel sistema di mobilità all’insegna dell’efficientamento energetico.

“La nostra amministrazione – ha detto l’ing. Gerlando Principato, assessore alle Politiche energetiche – pone tra i suoi obiettivi, quello di garantire sempre maggiori servizi al cittadino, valorizzando l’aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici e sfruttando le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile. L’Unione Europea sollecita interventi di riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, quale obiettivo prioritario ed urgente al fine di tutelare la salute e l’ambiente. Così il Comune di Agrigento, in conformità con le linee guida Nazionali ed Europee e alle strategie dichiarate nel P.A.E.S.C. approvato a dicembre 2020, intende dotarsi nei prossimi anni di una capillare rete di ricarica per veicoli elettrici e plug-in, incentivando una maggiore collaborazione delle ditte private per la realizzazione di interventi che mirano al potenziamento e allo sviluppo della mobilità sostenibile. Così abbiamo proceduto, preventivamente,conclude l’assessore, a sondare l’interesse delle ditte private ad installare su suolo pubblico le relative infrastrutture di ricarica. Il Comune si impegna a individuare, le aree dedicate all’installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici ed ibridi plug-in e di lasciare il posto parcheggio libero”.