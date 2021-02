Apriamo il “Giardino degli odori e dei sapori”, nel Centro Culturale San Domenico, alle persone fragili che vivono in condizione di disabilità

“Donare un sorriso, rende felice il cuore. Arricchisce chi lo riceve, senza impoverire chi lo dona” (F. Faber). Abbiamo voluto dare un piccolo segno d’attenzione alle persone fragili, un segno della forte responsabilità che sentiamo nei confronti di chi vive in condizione di disabilità. A loro apriamo il “Giardino degli odori e dei sapori”, nel Centro Culturale San Domenico, affinché possano praticare attività motoria in tranquillità e sicurezza, rilassandosi e svagandosi all’aria aperta. Nel rispetto delle norme e dei protocolli per la riduzione del rischio da Covid-19, il giardino potrà essere punto di riferimento per le persone che vivono una condizione di fragilità, che saranno ospitate insieme ai loro accompagnatori. Sarà un luogo della cura e dell’accudimento, simbolo di promozione della salute e del benessere.

L’accesso potrà avvenire dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, dal lunedì al venerdì, solo previa prenotazione da effettuare tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00.