Colpo a Cosa Nostra e Stiddra, il Prefetto di Agrigento plaude all’operato dei Carabinieri

Il Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa plaude all’operato dei Carabinieri del R.O.S. e del Comando Provinciale dei Carabinieri per i brillanti esiti dell’Operazione “Xydi”, con la quale alle prime ore dell’alba è stata data esecuzione ad un Decreto di Fermo emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, nei confronti di 23 indagati, ritenuti a vario titolo responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso (Cosa nostra e Stidda), concorso esterno in associazione mafiosa, favoreggiamento personale, tentata estorsione ed altri reati aggravati dal fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso.

“L’evento di oggi, dice il Prefetto Cocciufa, avviene a pochi giorni da un’altra importante operazione dell’Arma dei Carabinieri che ha riguardato 35 persone destinatarie di provvedimenti giudiziari, di cui 12 in carcere per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Questa operazione rappresenta l’ulteriore testimonianza dell’impegno quotidiano che l’Arma dei Carabinieri e le Forze dell’Ordine tutte profondono, soprattutto in contesti territoriali difficili come quelli della provincia agrigentina, per garantire il rispetto della legge e la sicurezza dei cittadini”.