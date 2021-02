Immobiliare in Sicilia: il 2020 si chiude con i prezzi a 2 velocità

In Sicilia il secondo semestre del 2020 si è chiuso con costi del residenziale ancora in territorio leggermente negativo, almeno per quanto riguarda le compravendite. Secondo l’Osservatorio di Immobiliare.it i prezzi richiesti per gli immobili residenziali in vendita si sono attestati a 1.164 euro al metro quadro (-1,4%). Le locazioni invece danno segni di ripresa, con un incoraggiante +6,3%.

Nel comparto delle compravendite tutti i capoluoghi di provincia sono a segno negativo, ma si distinguono per oscillazioni al ribasso Enna (-6,1%) e Trapani (-4,6%).

Costa caro acquistare casa a Palermo, dove bisogna mettere in conto una spesa al metro quadro di 1.309 euro, a Catania e Messina, città in cui è necessario un importo di 1.130 euro/mq. Ne bastano in media 750 a Caltanissetta, la città più economica per gli acquisti immobiliari.

Guardando invece alle locazioni, se il costo medio a livello regionale si attesta a 6,70 euro al metro quadro, la situazione varia di molto da città a città. Tutti i capoluoghi registrano nell’ultimo anno oscillazioni in positivo e solo Ragusa e Siracusa si distinguono per percentuali negative (rispettivamente -9,1% e -1,3%). Caltanissetta, Palermo e Catania segnalano variazioni al rialzo: si va dal +8,1% di Caltanissetta al +7% di Catania. Agrigento guadagna 4,2 punti percentuali; segue Trapani con un +3,4% sui valori delle locazioni e Messina con +3,3%. Per chi vuole affittare casa, è la città che segna il rialzo maggiore ad essere la più economica sull’isola: a Caltanissetta infatti per un trilocale da 75 mq servono in media 300 euro al mese, contro i 570 necessari per la stessa tipologia di alloggio a Catania e Siracusa, le più care.