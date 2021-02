Libero Consorzio di Agrigento, Di Pisa confermato commissario fino al 30 aprile

Pubblicato nel sito dalla Regione Siciliana il decreto con il quale viene nominato il dott. Girolamo Alberto Di Pisa Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il decreto di nomina è stato adottato in seguito all’entrata in vigore della legge regionale n. 34 del 29 dicembre 2020 che prevede il rinvio delle elezioni dei vertici del Libero Consorzio tra il 15 e il 30 marzo 2021 e la nomina dei commissari straordinari per la gestione degli enti di area vasta. La Giunta Regionale ha, inoltre, scelto le date di domenica 28 e lunedì 29 marzo per le elezioni di secondo livello degli organi elettivi dei Liberi Consorzi dei Comuni e delle Città Metropolitane.

Il decreto di nomina n. 512 dell’1 febbraio 2021 è stato sottoscritto dal Presidente della Regione on. Nello Musumeci e dall’Assessore alle Autonomie Locali e la Funzione Pubblica Avv. Marco Zambuto. Le funzioni di Commissario Straordinario saranno eserciate dal Dott. Di Pisa nelle more dell’insediamento degli organi degli Enti di area vasta, e comunque non oltre il 30 aprile 2021.

Il Dott. Di Pisa è stato confermato nella carica per la quinta volta. Il Dr. Di Pisa era stato nominato per la prima volta commissario straordinario dal Presidente Musumeci, con le funzioni esercitate dagli organi delle ex province, il 31 gennaio 2018. L’ultima nomina era in scadenza il 31 gennaio 2021.