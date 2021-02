PayPal 2021: quali cambiamenti si aspettano nel 2021

Il 2021 rappresenta un anno di svolta nel cuore e nella mente di moltissime persone al mondo. La pandemia ha causato chiusure, ritardi e una gravissima crisi finanziaria, oltre che politica e sociale. In tale contesto, le persone hanno modificato le loro abitudini e sono passate dal popolare piazze e strade a riversarsi sulla rete e sul web. Internet ha quini rappresentato un’enorme via di fuga e una distrazione importante dai drammi quotidiani.

In tutto ciò, sono cambiate anche le abitudini economiche dei consumatori che hanno scelto di lanciarsi con maggior vigore ed interesse verso i pagamenti digitali. Basti pensare che il numero delle transazioni online tra il 2019 e il 2020 è aumentato a dismisura. In questo quadro spicca di certo il ruolo ricoperto dal più famoso ed importante portafoglio elettronico al mondo: Paypal.

Il 2021 sarà quindi un anno cruciale per il futuro della compagnia che ha già annunciato, nel corso dell’ultima conferenza finanziaria, numerose novità per i propri utenti. Infatti, a partire dal prossimo mese, sia su PayPal che sulla piattaforma Venmo (sempre di proprietà di PayPal) vi arriveranno numerosi nuovi ed inediti servizi che avranno il fine di seguire ed accompagnare l’utente in tute le fasi di acquisto e transazioni. Si tratta quindi di un programma che verterà sul miglioramento dell’esperienza di utilizzo, non più incentrata solamente sull’acquisto ma che spazia dalla ricerca del prodotto all’assistenza post vendita.

Tra i servizi che si vogliono implementare spiccano senz’altro le possibilità di riscossione di assegni, il pagamento di bollette e l’inedito strumento di supporto e gestione del proprio budget personale. A questi primi tre cambiamenti seguiranno il supporto delle criptovalute (destinato ad aumentare nei prossimi mesi), la gestione dei diversi abbonamenti digitali – dai giornali ai servizi di streaming – fino alla possibilità di pagare determinati prodotti a rate. In più, gli utenti avranno modo di vedere importanti miglioramenti per quel che concerne il servizio di trasferimento diretto di denaro e di interazione allo shopping, come nei casi di Honey (piattaforma di sconti) e di Keepa (piattaforma di tracking dei prezzi).

La possibilità di pagare le bollette arriverà nel prossimo mese mentre, per altri servizi, sarà necessario attendere probabilmente il terzo trimestre del 2021 ma non è escluso che qualcosa possa muoversi in anticipo. Il pagamento rateizzato è già disponibile negli USA, nel Regno Unito e in Francia. Mentre per quel che concerne il mondo delle criptovalute, Paypal ha già la possibilità di supportare Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum e Litecoin. Tra queste spicca senz’altro l’assenza di Libra. L’operazione sarà attiva da giugno e il tasso di cambio sarà fisso, imposto da PayPal.