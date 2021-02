San Giovanni Gemini, oltre 1mln euro per consolidamento centro abitato

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, ha decretato a favore del Comune di San Giovanni Gemini l’ammissione a finanziamento, per 1 milione e 250mila euro, del progetto esecutivo per lavori di consolidamento del centro abitato a monte di via Alessi. Contestualmente il Comune di San Giovanni è stato autorizzato a procedere a gara secondo normativa vigente per l’aggiudicazione dei lavori.

Apprezzamento in proposito esprimono il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, e la commissaria provinciale di Forza Italia di Agrigento, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, che affermano: “L’attenzione del governo regionale, dell’assessore Falcone e del partito di Forza Italia verso le istanze del territorio è testimoniata in modo costante e puntuale.

I lavori finanziati a San Giovanni Gemini ne sono prova. Le opere previste garantiranno maggiore stabilità e sicurezza al paese montanaro. Dopo i precedenti interventi finanziari, l’ultimo dei quali a Casteltermini, l’attuale a San Giovanni Gemini rappresenta ulteriormente l’impegno del partito di Forza Italia verso lo sviluppo infrastrutturale del territorio agrigentino e per la ripresa del lavoro, e quindi dell’occupazione e dell’indotto”.