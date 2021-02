Trovata pistola a Canicattì: indagini in corso

Una rivoltella perfettamente conservata e funzionante e’ stata trovata in aperta a Canicatti’ da due agricoltori. L’arma, una pistola a tamburo con calcio in legno priva di matricola, era avvolta in un panno da cucina nascosta nelle vicinanze del cancello d’ingresso di una proprieta’ privata. La pistola e’ stata sequestrata dalla polizia e inviata al laboratorio scientifico per le analisi di rito

loading..