Ennesimo guasto all’acquedotto: Naro e altri  a secco

Spiace dunque rappresentare che a causa di questa ulteriore interruzione, anche oggi non sarà possibile effettuare la turnazione idrica prevista nei Comuni interessati e che consequenzialmente la fornitura idrica potrà essere garantita solo quando il “Consorzio Tre Sorgenti”, avrà ripristinato la funzionalità dell’acquedotto.

Tenuto conto di quanto, ancora una volta, rappresentato, la Gestione Commissariale del Servizio Idrico Integrato, avendo posto in essere tutto quanto nelle proprie possibilità, non può fare altro che declinare ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine a quanto potrà accadere nei Comuni interessati a causa della perdurante impossibilità di effettuare la distribuzione idrica, tenuto conto che, in taluni Comuni, ci sono utenze che non vengono approvvigionate da più di 12 giorni.