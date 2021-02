Spara agli agenti del commissariato di Licata: 22enne condannato a 12 anni

I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno disposto la condanna a dodici anni di reclusione nei confronti di un 22enne di Licata, finito in manette lo scorso marzo per aver esploso diversi colpi di arma da fuoco con una “scacciacani” modificata a pallini di acciaio all’indirizzo degli agenti del commissariato di Licata.

La vicenda risale allo scorso marzo quando vennero esplosi in via Gela alcuni colpi di arma da fuoco all’indirizzo di alcuni agenti del commissariato che perlustravano la zona. Poco dopo i poliziotti si sono presentati a casa riconoscendo gli indumenti (era coperto con un passamontagna) e trovando l’arma ovvero una scacciacani modificata per sparare pallini in acciaio.