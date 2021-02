Cammarata, al via messa in sicurezza della zona Sant’Agostino

Nei giorni scorsi sono stati consegnati ufficialmente all’Impresa aggiudicatrice i lavori di consolidamento in zona sant’Agostino nel tratto compreso tra il corso Matteotti e la via Bonfiglio a Cammarata. Un’area con classificazione R4, ossia di rischio molto elevato che verrà messa in sicurezza contro il dissesto idrogeologico, grazie ai fondi del cosiddetto “Patto per il Sud” per un importo complessivo di €.3.600.000 di cui €.2.346.497,85 per lavori a misura.

“Questo importante intervento – dichiara il Sindaco Giuseppe Mangiapane – comporterà per alcuni mesi disagi alla viabilità e problemi specialmente ai residenti del quartiere. Chiediamo pertanto alla cittadinanza un po’ di collaborazione e tolleranza affinché l’impresa possa eseguire alla perfezione i lavori che hanno l’obiettivo principale di salvaguardare l’intera zona e nello stesso riqualificare l’area realizzando una piazzetta belvedere fruibile dai cittadini.”

Il progetto, programmato dall’Ufficio del Commissario straordinario per i rischi del dissesto idrogeologico, diretto dal Dott. Maurizio Croce in quanto considerato tra gli interventi prioritari, prevede la realizzazione di muri con micropali e armatura tubolare, un sistema di ancoraggi passivi, ed anche la bonifica degli strati superficiali mediante chiodatura con barre ad aderenza migliorata inserite in fori. Si procederà inoltre al ripristino della muratura tramite sarcitura delle lesioni e con una serie di perforazioni e iniezioni con malta cementizia.

Oltre al primo cittadino e al Vicesindaco Dott. Aurelio Imbornone, alla consegna dei lavori erano presenti il Sig. Paolo Capizzi e il geom. Francesco Saitta, rappresentanti dell’impresa appaltatrice “Consorzio Stabile EOS” consorziata con l’Impresa “Edilcap srl.”; il direttore dei lavori Ing. Antonino Giambrone; il RUP del Comune di Cammarata Ing. Giuseppe La Greca; ed il Sindaco Dott. Giuseppe Mangiapane.