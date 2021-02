Campobello di Licata, orari uffici comunali e cimitero

Con decreto del sindaco Giovanni Gioacchino Picone, disposta la conferma dell’ orario degli uffici comunali: per gli utenti saranno chiusi sino al 28 febbraio, se non sarà necessaria la loro presenza fisica in ufficio, mentre il cimitero comunale, sino al prossimo 28 di mese, rimarrà aperto dal lunedì alla domenica, dalle ore 8 alle ore 13.

Giovanni Blanda