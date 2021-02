Fondi per i Sicani, i deputati M5S: “ritardi della Regione per le firme necessarie”

“Ci siamo attivati per sollecitare la procedura di firma per l’APQ “Aree Interne Sicilia” presso l’Autorità regionale per l’Innovazione Tecnologica per l’Area Sicana: è tempo di attuare senza più ritardi la SNAI, la Regione deve uscire dal suo torpore politico e burocratico favorendo lo stato di avanzamento dell’iter di utilizzo delle risorse delle SNAI, attualmente sono previsti troppi passaggi” – così affermano in una nota Filippo Perconti, Roberta Alaimo, Antonella Papiro, Michele Sodano, Vita Martinciglio, Dedalo Pignatone, Azzurra Cancelleri, Rosalba Cimino e Aldo Penna, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati.

“In questo momento storico di emergenza sanitaria ed economica è urgente sbloccare la mole di risorse disponibili per la sanità, accompagnare la ripresa economica e sociale delle aree Snai della Sicilia; per il Calatino parliamo di 38 milioni di euro, mentre per l’area dei Sicani di 34 milioni di euro. Abbiamo sollecitato a rispondere sullo stato di attuazione, i tempi di esecuzione e firma degli APQ – proseguono i deputati – eppure, proprio l’emergenza Covid, a livello nazionale ha evidenziato l’importanza e le potenzialità delle Aree interne, i territori interessati non vogliono e non possono più aspettare i tempi della politica locale, perché molte delle misure già previste sono indispensabili per affrontare in maniera strutturata ed efficace le tante e nuove urgenze”.

“Operatori sanitari di comunità, interventi per la mobilità, infrastrutture, finanziamenti alle imprese, ambiente, riduzione del digital divide, sono tutti obiettivi indispensabili e perseguibili per la costruzione di un futuro diverso e migliore per la Sicilia, a patto che la Regione riuscirà ad accelerare le procedure e a sbloccare una situazione di stasi che va avanti da tanto tempo a danno di tutti, non solo delle quattro aree Snai” – concludono i Parlamentari.