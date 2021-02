M5S all’Ars:“Alunni disabili senza assistenza all’igiene personale e alla comunicazione al ritorno a scuola. Bisogna correre subito ai ripari”.

“Le lezioni in presenza rischiano di ripartire con l’ennesimo schiaffo agli studenti disabili siciliani, che potrebbero rimanere senza l’adeguata assistenza all’igiene personale e alla comunicazione”.

A lanciare l’allarme sono i deputati del M5S all’Ars, che chiedono interventi immediati alla Regione per impedire lo stop ai servizi, dovuto a causa della mancanza di fondi, per quanto attiene al servizio alla comunicazione, e per un rimpallo di competenze tra le istituzioni, per quello che concerne l’igiene personale.

Intanto, per accendere i riflettori sul problema ,la deputata 5 stelle Roberta Schillaci ha chiesto la convocazione urgente di un’audizione all’Ars, coinvolgendo sindacati associazioni e l’assessore per la Famiglia, Scavone.

“Da tempo – afferma Schillaci – chiediamo al governo regionale un chiarimento sull’ organizzazione dei servizi, cosa che non è mai arrivata, nonostante diverse audizioni in commissione e le manifestazioni delle famiglie. Ora siamo fuori tempo massimo e occorre che si organizzi tutto per rendere un servizio normale ed efficiente, degno di un paese civile. Ricordo che il servizio di assistenza alla comunicazione è obbligatorio per legge e che secondo le linee guida regionali pubblicate a settembre deve essere continuativo e con somme garantite per l’intero anno scolastico, mentre l’ assistenza igienico personale non può essere demandata al solo personale Ata, insufficiente da un punto di vista quantitativo e qualitativo”.

“Occorre fare la massima chiarezza – dice il deputato Nuccio Di Paola – su questa vicenda, cosa che abbiamo sollecitato con diversi atti parlamentari . In sede di esercizio provvisorio è stato approvato un emendamento, condiviso da tutte le forze politiche, che stanziava 10 milioni di euro per garantire la continuità del servizio fino alla fine dell’anno scolastico”.