Sicilia, concorso per l’ufficio stampa della Regione

La Regione Siciliana lancia un nuovo concorso per il suo ufficio stampa. A poco piu’ di un mese dall’insediamento dei vincitori del primo concorso, l’assessorato regionale alle Autonomie locali ha indetto una nuova selezione per titoli ed esami. Ai vincitori sara’ applicato il contratto dei dipendenti regionali. Da assegnare cinque posti di Funzionario direttivo categoria professionale ‘D’ (Funzionario nei rapporti con i media – giornalista pubblico – Ufficio stampa e documentazione della Regione Siciliana) e tre posti di istruttore direttivo categoria professionale ‘C’ (Istruttore nei rapporti con i media – giornalista pubblico – Ufficio stampa e documentazione della Regione Siciliana). Tra i requisiti necessari per la partecipazione a entrambe le posizioni ci e’ l’iscrizione decennale all’elenco dei professionisti dell’Albo dei giornalisti. Per la categoria ‘D’, inoltre, e’ necessaria la laurea in Lettere, Scienze della comunicazione o equipollenti. L’ultimo concorso, che aveva messo in palio sei posti di categoria ‘D’ e altrettanti per la ‘C’, ha visto sei vincitori: uno per la prima classe e cinque per la seconda.

