Vandali in azione ad Agrigento: danneggiate due auto

Vandali in azione la scorsa notta nella Città dei Templi. Ignoti, in due diversi episodi, hanno preso di mira altrettante autovetture parcheggiate. Il primo evento si è verificato in via Callicratide dove una Bmw di proprietà di un agrigentino è stata graffiata con un oggetto appuntito in diverse parti.

Il secondo episodio si è registrato invece nella centrale piazza Vittorio Emanuele. Questa volta ad essere presa di mira una Audi di proprietà di un altro agrigentino. Anche in questo caso danni alla carrozzeria causati con un oggetto appuntito.

I proprietari delle auto hanno presentato regolare denuncia in Questura. Del caso se ne occupano i poliziotti della sezione Volanti.