Agrigento, riaperti i mercatini cittadini

Riaperti i mercati cittadini sospesi quando la Sicilia era stata dichiarata zona Rossa. A darne notizia è l’assessore alle attività Produttive Francesco Picarella il quale chiarisce: “Con il ritorno in zona Arancione non esistono più quelle limitazioni che avevano determinato la loro chiusura e, seppure con l’attenzione che la situazione richiede e con il mantenimento delle prescrizioni anti covid, si può tornare a fare acquisti nelle bancarelle. Il provvedimento riguarda sia i mercati rionali che quelli del contadino, che torneranno a svolgersi nei giorni e nei luoghi che erano stati stabiliti in precedenza”.

