Campobello di Licata, Controversia tra Comune e Coop sociale

Il Comune ha proceduto al conferimento legale all’ avvocato Salvatore Manganello, del foro di Agrigento, al fine opporsi a un ricorso, per l’assistenza e difesa dell’ente stesso relativo al ricorso di R.G. – queste le iniziali del ricorrente -, presentato presso il Tribunale civile di Agrigento. La Cooperativa sociale di accoglienza “Juvenilia” aveva inoltrato un ricorso al Tribunale civile, la quale “lamenta che, dal 2015 al 2019 sono stati ospitati diversi minori stranieri non accompagnati, e che il Comune si è limitato a trasferire le somme pari al contributo ministeriale, per come sostenuto dalla cooperativa. L’argomentazione non è condivisibile per il Comune.

Giovanni Blanda