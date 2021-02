Frana del costone di Porto Empedocle, riunione tecnica alla Protezione Civile

Si è svolta presso la Protezione Civile di Agrigento una riunione per discutere del progetto per la messa in sicurezza del Costone Vincenzella- Via Lincoln- Complesso Arcadia di Porto Empedocle.

Il Progetto e’ in fase avanzata per un importo di quasi 5 milioni di euro , già finanziato con fondi da ordinanza della Protezione Civile.

“Intervenire e’ urgentissimo, dichiara la sindaca Ida Carmina. Il costone superiore ha già subito un arretramento di 30 metri e ciò significa che senza interventi urgenti la strada e le case rischiano di rovinare a valle , franando sul Complesso Arcadia. Da subito ci siamo attivati e stiamo seguendo tutte le fasi senza mai mollare la presa”.

Alla riunione hanno partecipato l’ Avv. Enzo Mula in rappresentanza delle famiglie, la Protezione Civile nella persona dell’ Ing . Maurizio Costa e l’ Assessore Cutaia.