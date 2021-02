Indennizzi straordinari alle associazioni sportive con sede sociale a Canicattì

Con D.D. 136 del 04/02/2021 l’Amministrazione Comunale ha disposto la concessione di un indennizzo economico di carattere straordinario da destinare alle Società e Associazioni Sportive senza scopo di lucro che abbiano sede nel Comune di Canicattì e che abbiano svolto attività nella stagione sportiva 2020/2021.

I partecipanti dovranno far pervenire istanza, debitamente compilata e corredata dalla documentazione necessaria, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it o con consegna a mano all’Ufficio del protocollo generale del Comune di Canicattì sito in corso Umberto I entro e non oltre il 23.02.2021

“Come previsto dalla delibera di giunta approvata alla fine dello scorso anno i contributi verranno erogati sulla base degli importi delle tasse di iscrizione, del numero dei tesserati ed in riferimento alle maggiori spese effettuate e documentabili per far fronte alle disposizioni anti covid-19. L’avviso pubblico e tutto il corredo documentale è reperibile nella sezione dedicata del sito istituzionale al seguente link: http://www.comune.canicatti.ag.it/…/L/IT/IDPagina/4982

L’assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e Sport, Angelo Cuva