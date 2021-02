Sistema di video – sorveglianza, il Comune di Agrigento affida i lavori

Il Comune di Agrigento ha affidato i lavori all’impresa “Vigilate srl”, con sede a Rezzano, per gestire il servizio di assistenza e manutenzione dei server degli impianti di video-sorveglianza.

“Ad Agrigento è in funzione un sistema di video-sorveglianza i cui dati confluiscono tutti in un server utilizzato per la gestione ed estrapolazione delle registrazioni, collocato al comando della polizia locale”, dichiara il comandante dei Vigili urbani, colonnello Gaetano Di Giovanni. Per mantenere l’efficienza del server di video-sorveglianza è necessario provvedere ad un contratto di assistenza annuale con l’impresa che curerà la manutenzione, provvedendo anche all’aggiornamento del software, con professionalità nonché tempestività negli interventi in caso di guasto o altro”.